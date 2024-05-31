إسبانيا ترفض أي قيود لحكومة الاحتلال لتحديد أنشطة قنصليتها بالقدس المحتلة

العالم - فلسطين المحتلة

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية لحكومة الإحتلال الإسرائيلي رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس المحتلة، إذ أن "وضعها مكفول بموجب القانون الدولي".

وأضاف في حديث مع إذاعة أوندا سيرو، بالتالي لا يمكن تغيير هذا الوضع بشكل أحادي من جانب كيان الاحتلال، مشيرا الى أن مدريد طلبت من حكومة الإحتلال "العودة عن هذا القرار".

وقالت وزارة خارجية الإحتلال الإثنين الماضي، إنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

وأضافت أن "القنصلية الإسبانية في القدس مخوّلة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية".

واعتبر وزير خارجية كيان الاحتلال "يسرائيل كاتس" ذلك إجراء "عقابيا"، حسب وصفه.

وأعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج الأسبوع الماضي الاعتراف بدولة فلسطين، في قرار دخل حيز التنفيذ في 28 أيار/مايو وأثار ردود فعل غاضبة ومتطرفة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأمس الخميس، أعلنت الحكومة السلوفينية أنها قررت الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، وأحالت القرار إلى مجلس النواب السلوفيني للمصادقة عليه، يوم الثلاثاء المقبل.