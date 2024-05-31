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حماس تعلق على العدوان الأمريكي الاخير على اليمن

حماس تعلق على العدوان الأمريكي الاخير على اليمن
الجمعة ٣١ مايو ٢٠٢٤ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، العدوان على الأراضي اليمنية، الذي أدى إلى عشرات الشهداء والجرحى، وعدته انتهاكاً لسيادة اليمن، واستمراراً للسياسة الغربية في قمع الشعوب المتضامنة مع فلسطين.

العالم-فلسطين

وجاء في البيان “ندين بشدة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العدوان الأمريكي البريطاني الإرهابي على الأراضي اليمنية، والذي استهدف منشآتٍ مدنية وأدى إلى عشرات الشهداء والجرحى.

وعدت الحركة هذا العدوان “انتهاكاً سافراً لسيادة اليمن الشقيق، واستمراراً للسياسة الأمريكية والبريطانية الاستعمارية الإجرامية، ولدورها في قمع الشعوب المتضامنة مع شعبنا الفلسطيني، خدمةً للمشروع الصهيوني الاحتلالي التوسعي”.

وأعربت حماس عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في اليمن، أمام هذه الهجمة الإرهابية.

وأضافت نثمن المواقف الشجاعة للإخوة في حركة أنصار الله والشعب اليمني الشقيق، ومواصلتهم إسناد شعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لحملة إبادة صهيونية مدعومة من الإدارة الأمريكية.

ودعت الحركة جميع مكونات الأمة، والعالم الحر، إلى “بذل المزيد من الجهود لوقف مجزرة العصر في غزة، وتقديم كل سبل الدعم لشعبنا ومقاومته، ودعم حقه في الحرية وتقرير المصير”.

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