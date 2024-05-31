شهداء وجرحى بقصف متواصل لطيران الاحتلال ومدفعيته على غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، قصف طيران الاحتلال منزلا في حي تل السلطان في رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

كما قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة البيك في محيط الكلية الجامعية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، نقلوا إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وأصيب ثلاثة مواطنين بجروح جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى "المعمداني".

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال دمر أكثر من 1000 منزل في منطقة مخيم جباليا شمال القطاع خلال عدوانه المتواصل، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من المخيم ومن مناطق في شمال القطاع بعد 20 يوم من اجتياحها برًا، بالتزامن مع القصف المكثف من الطيران الحربي والمدفعية.

وأعلن مستشفى العودة استئناف استقبال الجرحى والمرضى، بعد 13 يوما من حصار الاحتلال المطبق، والذي ألحق مزيدا من الدمار في المستشفى ومحيطه.

وفجر الجمعة، استشهد ثمانية مواطنين فلسطينيين من عائلة الصوص بعد قصف الاحتلال منزلهم في مخيم البريج وسط القطاع، وجرى نقل جثامينهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

كما استشهد ثلاثة مواطنين من عائلة درويش عقب قصف الاحتلال المركبة التي كانوا يستقلونها في مخيم النصيرات وسط القطاع، وجرى نقل جثامينهم إلى مستشفى العودة.

وشن طيران الاحتلال غارات على منازل شرق مدينة رفح جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على منطقة "مصبح" شمال المدينة.

كما تعرضت أحياء تل الهوا والشيخ عجلين والزيتون والصبرة في مدينة غزة، لقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة جنوب حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيف على مناطق شمال قطاع غزة.