القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور بالبحر الأحمر

العالم- اليمن

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوة الصاروخية والقوة البحرية في القوات المسلحة نفذتا عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ايزنهاور" في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية.



وأشار البيان إلى أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.



وأكد أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في الرد المباشر والفوري على كل عدوان جديد على الأراضي اليمنية، وذلك باستهداف كافة مصادر التهديد وكل الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي.



ولفت إلى أن هذه العملية جاءت ردا على العدوان الأمريكي البريطاني على الأعيان المدنية في عدد من المحافظات مساء الخميس، الذي أدى إلى سقوط 58 شهيدا وجريحا من المدنيين والعسكريين.



وفيما يأتي نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم



قال تعالى( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلـموا وإن الله على نصرهم لقدير ) صدق الله العظيم



شن العدوان الأمريكي البريطاني خلال الساعات الماضية عددا من الغارات على العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء والحديدة وتعز، وقد توزعت الغارات على النحو الآتي:



أربع غارات على العاصمة صنعاء وقد أدت إلى وقوع جريح واحد.



غارتان على محافظة صنعاء



غارة على منطقة حيفان بتعز



6 غارات على محافظة الحديدة توزعت كالتالي:



غارة على ميناء الصليف



غارة على مبنى الإذاعة



غارتان على معسكر غليفقة



غارتان على بيت علي محسن وعلي عبدالله صالح.



وقد أدت الغارات على الحديدة إلى وقوع 16 شهيدا و41 جريحا منهم شهداء وجرحى من المدنيين في الغارات التي استهدفت مواقع مدنية كمبنى إذاعة الحديدة أمام مستشفى الثورة وخفر السواحل في ميناء الصليف ليبلغ إجمالي الشهداء والجرحى من المدنيين والعسكريين 58 شهيدا وجريحا.



وقد أدت الغارات إلى تضرر مبنى إذاعة الحديدة وكذلك مبنى خفر السواحل في ميناء الصليف بالإضافة إلى تضرر عدد من السفن التجارية في الميناء.



وهذا يمثل استهدافا واضحا للأعيان المدنية وانتهاكا سافرا لكل القوانين الدولية وجريمة حرب مكتملة الأركان.



وعليه ....



وردا على هذه الجرائم وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني واستمرارا في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني نفذت القوة الصاروخية والقوة البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ايزنهاور" في البحر الأحمر، وقد نفذت العملية بعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله.



إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في الرد المباشر والفوري على كل عدوان جديد على الأراضي اليمنية، وذلك باستهداف كافة مصادر التهديد وكل الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي.



إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن جرائم العدوان الأمريكي البريطاني لن تثنيها عن أداء واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني وأن عملياتها مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.



والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير



عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا



والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة



صنعاء 23 ذي القعدة 1445للهجرة



الموافق للـ 31 مايو 2024م



صادر عن القوات المسلحة اليمنية