واشنطن تحدد لاوكرانيا الأهداف التي يمكن ضربها بالاسلحة الامريكية!

العالم- الامریکیتان

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤول في البنتاغون، أن "وزارة الدفاع الأمريكية، تلقت تعليمات بتقديم توصيات دقيقة لأوكرانيا، بشأن الأهداف التي يمكن مهاجمتها في روسيا".

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن "وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، نقل التعليمات بشأن بنك الأهداف في روسيا، إلى قائد قوات الناتو في أوروبا، كريستوفر كافولي، الذي بدوره نقل القرار والمعلومات إلى أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعطى أوكرانيا، سرا، الإذن بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية على أهداف في روسيا.

وجاء في مقال منشور في إحدى تلك الوسائل، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه: "أصدر الرئيس تعليماته لفريقه للتأكد من أن أوكرانيا يمكنها استخدام الأسلحة الأمريكية للتصدي في خاركوف، حتى تتمكن أوكرانيا من الانتقام من القوات الروسية، التي تهاجمهم أو تستعد لضربهم"، على حد تعبيره.

وأوضح المسؤول أنه "يتحدث فقط عن الأراضي الروسية القريبة من حدود مقاطعة خاركوف".

وأشار المسؤول، نقلا عن صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن "موقف البيت الأبيض من ضربات كييف في عمق روسيا، لم يتغير".

وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون، بشكل متزايد، للسماح للقوات المسلحة الأوكرانية، بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، وقد وجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، هذه الدعوة، يوم الاثنين الماضي، ووفقا له، فقد قام بعض الحلفاء بالفعل برفع هذه القيود.