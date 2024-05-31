فرنسا تلغي مشاركة 74 شركة تابعة لكيان الاحتلال بمعرض دفاعي

العالم - الاحتلال

واضافت "فرانس برس" ان الشركة المنظمة لمعرض يوروساتوري وهو معرض دولي للدفاع والأمن البريين الجمعة إنه تم بقرار من السلطات الفرنسية إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في المعرض المقرر في شهر حزيران/يونيو بالقرب من باريس.

وفي السياق قالت شركة "كوج إيفنتس" المنظمة للمعرض إنه "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلي في معرض يوروساتوري 2024"، من دون مزيد من التفاصيل، في حين كان من المقرر أن تعرض 74 شركة إسرائيلية معداتها خلاله.

وكان من المقرر إقامة المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن "يوروساتوري" (Eurosatory)، وهو أحد أكبر معارض الدفاع في أوروبا، في باريس، عاصمة فرنسا، في الفترة من 17 إلى 21 يونيو 2024.

ويحظى معرض "يوروساتوري"، الذي يقام مرة كل سنتين في مركز باريس نورد فيلبانت للمعارض بالتعاون مع وزارة الدفاع الفرنسية والشركة المنظمة COGES، باهتمام كبير منذ انعقاده لأول مرة في عام 1967.

ويعد معرض "يوروساتوري" بمثابة ملتقى لصانعي القرار من السياسيين والعسكريين ومؤسسات التصنيع الدفاعي من جميع انحاء العالم ليطلعوا على احدث الحلول والتقنيات في مجال الدفاع والأمن. وهو فرصة فريدة لاجتماع زوار مهنيين من العديد من الدول، ولقاء جميع خبراء الدفاع والأمن في مكان واحد.

يوروساتوري.. نبذة تاريخية

وقد شهدت نسخة عام 2022 من المعرض مشاركة حوالي 1743 شركة عارضة من 63 دولة، وحضر المعرض أكثر من 30 شركة تركية.

وفي نسخة عام 2018، افتتحت 1802 مؤسسة ومنظمة من 63 دولة أجنحة في المعرض. وزار المعرض ما مجموعه 98.700 شخص من 5 قارات، بالإضافة إلى 227 وفد رسمي من 94 دولة و 4 منظمات دولية، كما تم إعداد حوالي 39 جناح وطني.

وشهدت نسخة عام 2018، مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية بـ 152 مؤسسة وشركة، بينما شاركت ألمانيا في المعرض بـ 118، والمملكة المتحدة بـ 85، وإسرائيل بـ 72، وتركيا بـ 61.