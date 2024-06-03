العالم – خاص بالعالم

إنتقادات صريحة وجهها وزير الامن إيتمار بن غفير لنتنياهو متهما إياه بإخفاء تفاصيل المبادرة الأميركية ومحاولة تمريرها بدون إطلاع أعضاء الحكومة عليها.

بن غفير اعتبر أن المماطلة في اطلاعه على تفاصيل المبادرة تعني أن هناك اتفاقا وصفه بالسيء يؤدي إلى إنهاء الحرب دون القضاء على حركة حماس، وذلك بحسب بن غفير الذي هدد بتفكيك الحكومة في حال قبول نتنياهو بالصفقة.

موقف بن غفير، يعكس شرخا واضحا في حكومة نتنياهو بسبب مبادرة الإدارة الأميركية، وفي هذا السياق يبدو أن المعارضة تلقفت هذه المعطيات، حيث عرض زعيمها يائير لابيد على نتنياهو ما أسماها شبكة أمان في الكنيست في حال تفكك ائتلافه، تمنحه القدرة على تنفيذ المبادرة الأميركية واستعادة الأسرى من غزة.

أما نتنياهو فيحاول اللعب على كافة المسارات، حيث يعمل على عدم إغضاب واشنطن، بينما يحاول تمرير الصفقة لدى حلفائه في الائتلاف الحكومي بسلاسة لا تؤدي إلى تفكيك حكومته بشكل يمنح المعارضة فرصة للانقضاض عليه وتحميله مسؤولية تبعات طوفان الأقصى بشكل كامل.

كما يعمل في الوقت نفسه على إرسال إشارات الى المعارضة بأنه منفتح على تنفيذ المبادرة الأميركية وإن بمرحلتها الأولى المتعلقة بتبادل الأسرى، والحديث في المرحلتين المتبقيتين لاحقا.

في ظل كل ذلك، تقول التقارير إن العقدة الأساسية تتمثل في نتنياهو الذي يبحث عن مخرج يجنبه المحاسبة لاحقا، وهو ما قد يقدمه له الأميركيون بمساعدة المعارضة ضمن سيناريو ينهي الحرب وينقذ الاحتلال من ثمانية أشهر من الفشل في ميدان غزة.

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