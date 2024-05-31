هل ستنجح المعارضة الاسرائيلية بمحو نتنياهو من المشهد السياسي؟

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى أن ذلك لا يعني أن الأمور قد حسمت، لأن تلك الاستطلاعات تتعلق بإجراء الإنتخابات، وتتعلق فيما إذا كانت هذه الإنتخابات ستجري اليوم أو غدا، ولكن بما أن كل الإحتمالات تقول بأنه غذا استطاعت المعارضة الإسرائيلية نفسها بأن تجذب إليها من يسقط حكومة نتنياهو -ونقصد يواف غالانت - فهذا يعني بأن الإنتخابات في شهر تشرين الثاني من العام الجاري.

وأضاف مراسلنا: هل نستطيع القول أن ائتلاف بنيامين نتنياهو في حكم المنتهي؟ هذا يتعلق بعدة أمور، وهي متى ستنتهي الحرب في قطاع غزة؟ وهل سيكون هنالك صفقه أم لا؟ وكم عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم؟ وهل سيحافظ نتنياهو على ما يسمى بـ"غزة آمنة" ولا تعرض الاحتلال لخطر، وبالتالي فهذه أسئلة وجودية.

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