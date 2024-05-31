روسيا تتوعد برد 'غير متكافئ'إذا هاجمتها كييف بأسلحة أميركية.. بعد إدانته التاريخية بتهم جنائية ما الذي ينتظر دونالد ترامب؟

العالم - بانوراما

وتزامن ذلك مع حصول أوكرانيا على إذن من ألمانيا لاستخدام أسلحة زودتها بها لضرب أهداف داخل روسيا، في حين يناقش حلف الناتو سبل تنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إدانة محكمة نيويورك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهم تزوير سجلات مالية قبل انتخابات عام2016.



وأدانت هيئة المحلفين ترامب بأربع وثلاثين تهمة وجهت إليه في سياق إخفاء أموال دفعها لإحدى ممثلات الأفلام الإباحية، وذلك عبر محاميه السابق مايكل كوهين.

وأكد محامو ترامب أنهم سيستأنفون الحكم الذي ينتظر أن تعلن المحكمة العقوبة المرتبطة فيه في تموز يوليو المقبل، والتي قد تصل إلى السجن أربع سنوات.

ورغم إدانته، سيبقى ترامب قادرا على مواصلة حملته الانتخابية، والحصول على ترشيح الحزب الجمهوري وخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.