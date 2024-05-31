تحذير جديد من صنعاء موجه للسعودية.. ماذا جاء فيه؟

العالم- اليمن

وحذر عبدالسلام، في تغريدة له على منصة إكس، المملكة السعودية من مغبة التهاون بتحذيرات قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والتورط في استهداف البنوك في العاصمة صنعاء.

وأوضح محمد عبدالسلام أن إشعال الحرب على البنوك اليمنية العاملة في العاصمة صنعاء خطوة خطيرة يقف خلفها الأمريكي ويسعى لتوريط دول أخرى ومنها السعودية في حرب تجويع الشعب اليمني.

وأضاف عبدالسلام قائلا "نعيد تحذير السيد القائد الموجه للسعودية حتى لا تتورط في الفخ الأمريكي خدمة للإسرائيلي وعقابا للشعب اليمني لموقفه المساند لغزة".

وكان السيد الحوثي قال : " أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من قبل الجانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي فاستهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي، وإذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع في مشكلة كبيرة"، وأضاف: "السعودي في غنى عن المشاكل، ولماذا يقدم نفسه وإمكاناته ليتجند في خدمة العدو الإسرائيلي؟".

وأوضح أن من الضلال أن يخسر البعض أمنه وسلمه و كل شيء من أجل العدو الإسرائيلي وأضاف: "نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا بدون وجه حق و أي خطوات عدائية على بلدنا لن تثنينا عن موقفنا المساند لغزة، حتى لو اتجهت بعض الأنظمة العربية للقتال خدمة للعدو الإسرائيلي"، مؤكدا أننا سنبقى في موقفنا الإيماني الجهادي لنصرة الشعب الفلسطيني، ولن يردنا أحد عن هذا الموقف.

قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام ان إشعال الحرب على البنوك اليمنية العاملة في العاصمة صنعاء خطوة خطيرة يقف خلفها الأمريكي ويسعى لتوريط دول أخرى ومنها السعودية في حرب تجويع الشعب اليمني .

وأضاف عبدالسلام في حسابه على منصة “إكس ” : نعيد تحذير السيد القائد الموجه للسعودية حتى لا تتورط في الفخ الأمريكي خدمة للإسرائيلي وعقابا للشعب اليمني لموقفه المساند لغزة .