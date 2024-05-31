العالم – نقطة تواصل

فبعدما وجّهت البطولات الملحمية للمقاومة الفلسطينية الاخيرة خصوصا في مخيم جباليا ضربة قاسمة اصابت صورة ومهابة جيش الاحتلال الاسرائيلي إصابه قاتلة جاء قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي أمر حكومة الكيان الاسرائيلي بوقف عملياتها العسكرية في رفح فورا، فهي ضربة أخرى تضاف على رأس هذا الكيان الذي اعتاد حتى قبل شهور قليلة انه استثناء فوق كل قانون ومساءلة وأن ما يحق له لا يحق لغيره فكانت رفح.

وسلط البرنامج الضوء على تاريخ 26 مايو/ أيار عام 2024 الذي لن يمحى من الذاكرة بل سيضاف الى الذاكرة الفلسطينية التي حفرت فيها كل انواع القهر والظلم والبؤس الذي عايشه الفلسطينيون الذين باغتهم العدو الاسرائيلي وعمل على جرف آثارهم الى أن وطئوا رفح، وظنوا آنهم في منطقة آمنة، ولا سيما أن خيامهم التي لا طالما كسرت ظهورهم بحملها هي قريبة من الاونروا لكن ما إن حل المساء وقعت الكارثة.

واستعرض البرنامج أكثر مقاطع الفيديو التي تداولها النشطاء في المنصات الرقمية في العالم، فعلى الهواء مباشرة في ليلة كأنها الجحيم المستعر، جثث متفحمة لاطفال ونساء، نتنياهو أحرق أهل غزة في خيامهم، العيون باتت على رفح، وعقولنا توقفت وقلوبنا احترقت.. هكذا غرّد النشطاء في المنصات الرقمية متفاعلين مع مشاهد المجزرة والمحرقة التي ارتكبها كيان الإحتلال الاسرائيلي من دون سابق انذار في خيام للنازحين في رفح في منطقتين، إدعى أنها آمنة.

وكان وسم هاشتاغ" محرقه الخيام"، قد تصدرت منصة X ، وكانت الاعلى والأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول نشطاء البوستات المجزرة المروعة ومقاطع الفيديو هذه المجزره على نطاق واسع جدا وذلك بإيصال ما يعيشه اليوم أهل غزة من ابادة جماعية، حيث أشاروا إلى أن ما يجري لسكان خيام رفح هو "محرقة هولوكوست".

وعرض البرنامج ابرز التدوينات التي كانت اكثر تفاعلا عبر البوست والريبوست، حيث قال حسن الدر:"اسرائيل احرقت أجساد النساء والاطفال الأبرياء وهم أحياء وأحرقت ميدان الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية واحرقت كل معاني الانسانية".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...