شاهد.. الأردنيون يوجهون رسالة للمقاومة في غزة.. ما هي؟

العالم - خاص بالعالم

لا سبيل للانتصار إلا بتقديم الدعم اللازم والكافي للمقاومة وبكل الأشكال والطرق الممكنة لمساندتها بالصمود في وجه الحرب التي تخوضها قوات الاحتلال الاسرائيلي على غزة لليوم الثامن والثلاثين بعد المئتين.

غضب الأردنيين من قرار المحكمة الجنائية الدولية كان واضحاً بسبب القرارت غير العادلة التي اصدرتها بحق قادة المقاومة الفلسطينية والتي جاءت بسبب ضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية والمؤسسات الأمنية للاحتلال من اجل استهداف والتأثير على مسؤولي المحكمة.

المتظاهرون الأردنيون طالبوا باغلاق السفارة الأمريكية وطرد سفيرها من عمان بسبب التبريرات المستمرة للإدارة الأمريكية للمجازر التي ترتكب بحق الغزيين في رفح واستمرار تقديم الدعم الكامل للاحتلال الاسرائيلي.

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