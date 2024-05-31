فيديو خاص: دعوة من قادة محور المقاومة إلى الدول..

العالم - خاص بالعالم



جاء هذا في المؤتمر القومي العربي الـ33 في بيروت بحضور مئات الشخصيات اللبنانية والعربية وقادة قوى المقاومة والذي يكتسب أهميتة الان لانه الاول بعد معركة 'طوفان الأقصى'، وفي ظل تداعيات العدوان على قطاع غزّة والتطورات في فلسطين ولبنان واليمن والعراق والمنطقة وما يجري في العالم من تضامنٍ مع الشعب الفلسطيني.



حيث شدد فيه اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس أنّ ملحمة 'طوفان الأقصى' رفعت القضية الفلسطينية إلى مستوى غير مسبوق مؤكدا أنّ الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه، بفضل الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته مشيرا إلى استخدام الاحتلال للمفاوضات كوسيلة لاستمرار عدوانه على الشعب الفلسطيني لذلك، فإنّ فصائل المقاومة لا تقبل بأن تكون جزءاً من هذه المناورات'.



بدوره اكد الشيخ نعيم قاسم نائب الامين العام لحزب الله ان مساندة حزب الله لغزّة أبطلت استفراد كيان العدو بفلسطين وشعبها، وهذه المساندة ستستمر حتى النصر وإذا تحررت فلسطين، تحررت المنطقة والعالم من الاستكبار وتحررت الإنسانية' برمتها. مؤكدا على الدور الهابط الذي تلعبه امريكا من خلال الدعم الذي تقدمه للكيان الاسرائيلي



كما اشاد الشيخ قاسم بصمود الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة وإيران التي جعلت من فلسطين قضيتها الأساس منذ تأسيسها.



نائب الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي محمد الهندي اكد ان الشعب الفلسطيني يخوض معركة مصير ستحدد مصير القضية الفلسطينية و"إسرائيل" والمنطقة بأسرها ومعركة المصير لا يجوز فيها إلا المقاومة والصمود والوحدة. الهندي اشار الى ان الأسرى في غزّة لن يخرجوا إلا ضمن صفقة تبادل تشمل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.



وفي كلمة لممثل قائد حركة أنصار الله في اليمن عمار الحمزي أكّد أنّ جبهات الإسناد اليمنية ستظلّ مُشتعلةً ما دامت حرب غزّة مُشتعلة، داعيا الأنظمة العربية إلى وقف التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.



الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي في العراق وفي كلمة مسجلة اكد انّ معركة 'طوفان الأقصى' افرزت حقائق أذهلت العدو وأربكته، ووحدت الساحات للمواجهة مؤكدا استمرار عمليات المقاومة في العراق رغم الظروف السياسية والبعد المكاني عن فلسطين المحتلة.

