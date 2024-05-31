فيديو/انفجارات تهز مدينة عكا في فلسطين المحتلة

العالم - فلسطين

وزعمت القناة 12 الإسرائيلية ان الدفاعات الجوية لجيش الاحتلال اعترضت مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه مدينة عكا.

كما افادت وسائل إعلام إسرائيلية: ان حزب الله وسع خط النار، بإطلاق نحو 100 صاروخ على المستوطنات التي لم يتم إخلاؤها في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.

واعلنت قناة 12 العبرية: إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح جراء سقوط صواريخ في الجليل الغربي وتم نقله للمستشفى.

كما اندلعت حرائق في الجليل الغربي جراء الرشقات الصاروخية الأخيرة التي أُطلقها حزب الله.

ويظهر مقطع فيديو هلع ورعب المستوطنين في الجليل ، بعد إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ.

هلع ورعب المستوطنين في الجليل ، بعد إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.