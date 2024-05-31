موقف غربي جديد.. أحدث التطورات في الحرب الأوكرانية

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ثلاثة مواقع في خاركييف ثاني اكبر مدن اوكرانيا تعرضت لقصف صاروخي روسي حصيلته اربعة قتلى و عدد من الجرحى وفق ما قال مسؤولون محليون رجحوا ارتفاع اعداد القتلى والجرحى نظرا لحجم الدمار واحتمال حدوث اصابات بشظايا وسط نفي السلطات الروسية الاستهداف المتعمد للمدنيين.

وقالت السلطات في خاركيف إن القصف الروسي استهدف مبنى سكنيا ومتجرا ومصنعا لافتة الى أن الصواريخ الروسية كانت من نوع اس 300.



في المقابل، قال مسؤول محلي روسي ان قصفا جويا اوكرانيا استهدف منشآت نفطية في منطقة كرانسودار جنوب روسيا ما ادى الى اندلاع حريق في مستودع للنفط وسقوط عدد من الجرحى.



تاتي هذا التطورات بموزاة منح الغرب اوكرانيا ضوءا اخضر لاستخدام اسلحة غربية ما يعني دخول الحرب في اوكرانيا منعطفا جديدا.



واعلنت الحكومة الالمانية أن برلين منحت أوكرانيا الإذن باستخدام أسلحة زودتها بها ألمانيا لضرب أهداف داخل روسيا، وذلك غداة الكشف عن قرار أميركي مماثل مشيرة الى أن كييف لديها الحق بالدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي ضد الهجمات من مناطق داخل روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا. في سياق متصل اعتبرت الرئاسة الأوكرانية أن إجازة البيت الأبيض لكييف استخدام أسلحة أميركية في ضرب أهداف داخل روسيا ستعزز بشكل بالغ قدراتها الدفاعية في مواجهة الهجمات الروسية.



وتعليقا على استخدام أوكرانيا اسلحة اميركية قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين ان موسكو تعرف بالمجمل، أن كييف تستخدم أسلحة أميركية الصنع في محاولات شن هجمات على الأراضي الروسية. وهذا دليل واضح على حجم انخراط الولايات المتحدة في هذا النزاع.



و في هذا السياق اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه وصل إلى السويد لمناشدة حلفاء بلاده في شمال أوروبا إرسال مزيد من الأسلحة لجيشه.



وسيطر الجيش الروسي على 88 كيلومترا مربعا من الأراضي الأوكرانية منذ بداية العام الجاري وفق ما أعلن وزير الدفاع الروسي مؤخرا.