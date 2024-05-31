شاهد.. تظاهرات في صنعاء تندد بالعدوان الأميركي البريطاني

العالم - خاص بالعالم

تظاهرات غضب جديدة تمتلأ بها عشرات الساحات في مختلف المحافظات اليمنية تواصلاً للحراك الشعبي الداعم للشعب الفلسطيني، حيث دان واستنكر جموع المتظاهرين استمرار الجرائم وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر، منددين بالخذلان العربي والإسلامي والتواطؤ الدولي إزاء ما يتعرض له القطاع.

التظاهرات التي حملت شعار "مع غزةَ تصعيدٌ مهما كانت التحديات" خرجت بعد ساعات من شن سلسلة غارات عدوانية للتحالف الأمريكي البريطاني على صنعاء والحديدة وتعز، وأدت إلى استشهاد وإصابة العشرات، ندد خلالها المتظاهرون بما وصفوها بالاعتداءات الهمجية والإرهابية على اليمن، مؤكدين أن هذه التهديدات لن تغير من موقفهم المساند لفلسطين.

جموع المحتجين في صنعاء وصعدة والحديدة وتعز وذمار وإب وحجه ومأرب ومحافظات اخرى، حذروا أيضًا مما اعتبروها مؤامرةً لاستهداف الاستقرار المعيشي في اليمن، في إشارة للتصعيد الاقتصادي الأخير المتمثل في قرار نقل إدارات البنوك من صنعاء إلى عدن، ويرون في ذلك مساعٍ أمريكية لحرف الموقف اليمني من فلسطين، معتبرين واشنطن شريك في الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

هذه التظاهرات التي تتزامن مع عمليات عسكرية تصاعدية ومتواصلة للقوات المسلحة لإسناد غزة، بارك فيها الحشود هذه العمليات، مطالبين بمزيد منها، ومؤكدين أن موقف اليمن ثابت في مناصرة فلسطين مهما كانت التحديات.