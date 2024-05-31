ملك البحرين يمد من الصين يد السلام لإيران

العالم - البحرين

جاء ذلك في كلمة القاها اليوم لدى لقائه اليوم الجمعة برئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ.

وقال ملك البحرين :" باعتبارنا دعاة للسلام والتسامح والتعايش الإنساني، فإننا نؤمن بضرورة اعتماد نهج الحوار والدبلوماسية السلمية القائم على حسن الجوار ".

وأضاف : نرحب بدعمكم لهذا المسعى لإرساء السلام وعودة الاستقرار في المنطقة".

سرعة التعامل مع تداعيات الشأن الفلسطيني

ورحب الملك البحريني بالعمل معاً وجميع الأطراف المعنية، على سرعة التعامل مع تداعيات الشأن الفلسطيني، وحث على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن لموقف حازم لوقف الحرب على غزة.

وثمن ملك البحرين مواقف الصين ازاء بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ولما تبديه من اهتمام واضح ومساندة كبيرة للقضايا العربية العادلة.