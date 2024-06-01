في يومها الـ 239.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

العالم - فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم السبت- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وشن طيران الاحتلال غارة على حي الصبرة بمدينة غزة، في حين قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

واستشهدت الصحفية المذيعة علا الدحدوح في قصف الاحتلال لمنزلها في شارع الجلاء في غزة.

ووصل شهيدان إلى مشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال منزلا بالقرب من عمارة الزهارنة بغزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال النار بكثافة تجاه حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وتجدد فجرا القصف المدفعي الإسرائيلي بشكل مكثف شرقي ووسط مدينة رفح

وأصيب موطنان جراء قصف طائرات الاحتلال فِناء منزل لعائلة الشريف في مخيم البريج وسط قطاع غزة

وشنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم البريج استهدفت منزلا لعائلة الشريف.