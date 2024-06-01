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تركيا تحذر من اتساع رقعة حرب غزة إن لم يتم التوصل لوقف إطلاق نار

تركيا تحذر من اتساع رقعة حرب غزة إن لم يتم التوصل لوقف إطلاق نار
السبت ٠١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان،من اتساع رقعة الحرب الجارية في قطاع غزة، ما لم يتم "وقف المجازر والإبادة الجماعية" هناك والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة التشيكية براغ.

فيدان لفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يتضمن أيضا قابلية التحول إلى مسألة أمنية عالمية، بجانب كونه مشكلة إقليمية.

وقال إنه إذا "لم يتم وقف المجازر والإبادة الجماعية، ولم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ومن ثم التوجه إلى حل الدولتين، فإن هذه المشكلة ستكبر وتزداد اتساعا".

وتابع: "حذرنا خلال الاجتماع (ناتو) من تحوّل هذه المشكلةإلى مسألة أمنية عالمية تؤدي إلى انخراط جهات أخرى أيضا فيها".

ودعا إلى اتخاذ الناتو موقفا "مبدئيا" تجاه القضية الفلسطينية، تماما كما هو الحال بالنسبة لموقفها تجاه أوكرانيا في حربها مع روسيا.

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