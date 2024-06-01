ماسك يعتزم استضافة ترامب في لقاء افتراضي عبر "إكس"

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وقائع اللقاء الافتراضي المرتقب ستبث على الهواء مباشرة على "إكس" وشبكة التلفزيون NewsNation .

وسيتمكن مستخدمو "إكس" من إرسال أسئلة لترامب، على أن يختار مديرو اللقاء منها ما سيطرحونه على الضيف.

وعلق ماسك على الحدث المرتقب بقوله عبر "إكس": "سيكون هذا أمرا مثيرا للاهتمام".

ولم يتم الإعلان بعد عن تاريخ ومكان إجراء الحدث وأسماء المديرين له، الذين من المرجح أن يكون بينهم مقدم برامج واحد على الأقل من قناة NewsNation، إلى جانب صحفيين آخرين، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية.

وأضافت تقارير أيضا أنه يجري التخطيط للقاء مماثل مع المرشح الرئاسي المستقل روبرت كينيدي جونيور، وأن حملة إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن رفضت المشاركة بحدث افتراضي كهذا.

يأتي ذلك تزامنا مع قرار هيئة محلفين في نيويورك، إدانة ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

واعتبر ماسك أن الحكم بإدانة ترامب له دوافع سياسية ويهدف إلى حرمان الأمريكيين من التصويت "لمرشحهم المفضل".

والخميس نفى ماسك صحة التقارير التي زعمت أن ترامب أجرى مناقشات معه بشأن حصوله على منصب "استشاري" محتمل في إدارته، إذا فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام.

وفي وقت سابق أكد ماسك استعداده لإدارة المناظرة الانتخابية بين المرشحين الأبرز الثلاثة للرئاسة الأمريكية هم بايدن وترامب وكينيدي جونيور.