رفض حماس للتفاوض بلا وقف للحرب وتضحية نتنياهو بالأسرى

العالم- مع الحدث

ما تفسير كلام رئيس الأمن القومي الإسرائيلي بأنه اذا لم يعد الأسرى، فليس لدى الحكومة خطة طوارئ؟

هل قررت حكومة نتنياهو التضحية بهم والتراجع عن هدف استعادتهم بحسب عائلاتهم وهي تهدد بحرب مكثفة في غزة اذا لم يأتي الجواب على هدنتها؟

كيف يقرأ توسع الصراعات الداخلية بوجه نتنياهو مع توسع العملية العسكرية في رفح والانسحاب من جباليا والوزير السابق يقول ان الكيان على وشك هزيمة استراتيجية غير مسبوقة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من المختص بالشؤون الإسرائيلية إسماعيل مسلماني والقيادي في الجبهة الديمقراطية لفلسطين سهيل ناطور.

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