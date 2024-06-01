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استشهاد الصحفية "علا الدحدوح" يرفع عدد شهداء الصحافة في غزة إلى 148

استشهاد الصحفية
السبت ٠١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

استشهدت الصحفية الفلسطينية عُلا الدحدوح جراء قصف الاحتلال منزل عائلة "حلّس" زوجها فجر السبت، في شارع الجلاء بمدينة غزة.

العالم - فلسطين

وتعمل الزميلة "عُلا الدحدوح" مذيعة ومقدمة برامج في إذاعة وطن المحلية في القطاع، وسبق أن عملت في إذاعات ومؤسسات إعلامية أخرى.

وباستشهاد الدحدوح يرتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 148 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

يذكر أن منظمة "مراسلون بلا حدود" تقدمت إلى محكمة العدل الدولية ثالث شكوى إلى بشأن استهداف صحفيين في غزة بعد شكوى أولى في 31 أكتوبر/تشرين الأول وأخرى في 22 ديسمبر/كانون الأول.

ولفتت المنظمة إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222 بشأن حماية الصحفيين في زمن الحرب -والذي اعتمد قبل 9 سنوات- يؤكد على أهمية "محاكمة ومعاقبة جرائم الحرب ضد الصحفيين".

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