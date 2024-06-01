السبت ٠١ يونيو ٢٠٢٤
٠٧:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

في اليوم الثالث ..

حقانيان وبزشكيان ابرز المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية  

حقانيان وبزشكيان ابرز المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية  
السبت ٠١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

بدأ اليوم الثالث لتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الـ14 في الساعة الثامنة صباحا في مقر الانتخابات .

العالم - ايران

ووفقا للترتيبات المخطط لها، يمكن فقط للمرشحين الذين يستوفون المتطلبات الـ 12 التي أعلنها لجنة الانتخابات في البلاد في البيان رقم 1 دخول منطقة التسجيل الرئيسية.

ومن ابرز الشخصيات التي وصلت اليوم الى مقر التسجيل يمكن الاشارة الى القيادي في الحرس الثوري وحيد حقانيان والنائب في البرلمان مسعود بشكيان واحمد رسولي نجاد النائب في البرلمان .

11:24 فتاح ينسحب من المشاركة في انتخابات 1403

هذا واعلن برويز فتاح، رئيس الجهاز التنفيذي لامر الامام (ره)، الذي كان ينتظره جميع الصحفيين في مقر الانتخابات في البلاد، اعلن انسحابه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية .

يتبع ..

روابط ذات صلة

انتخابات الرئاسة.. حتى الآن تم تسجيل 6 أشخاص للانتخابات

الإنتخابات الرئاسية الإيرانية.. المرشحون يتوافدون للتسجيل + فيديو