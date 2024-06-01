قائد الثورة الاسلامية سيلقي خطابا بذكرى رحيل الامام الخميني (ره)

العالم - ايران

وقال رئيس المقر المركزي لمراسم 14 و15 خرداد ( مراسم ذکری رحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الامام الخميني (رض) وذکری انتفاضة '15 خرداد' الملحمية في 5 حزيران 1963م) محمد مهدي عرب انصاري: إن مراسم الذكرى الـ35 لرحيل الامام الخميني (ره) ستبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً في المرقد المطهر للإمام الراحل (رضي الله عنه) وسيلقي قائد الثورة الإسلامیة خطابا في المراسم.

وصرح أن مراسم 14 و15 خرداد ستقام في قرى ومدن إيران أیضا، مضیفا أنه ستقام برامج في حسينية جماران في طهران وفي الخمين مسقط رأس الامام الخميني (رض) وكذلك في منزله في قم والنجف، كما سيقام برنامج خاص في مكان إقامة الإمام الخميني (ره) بنوفل لوشاتو في فرنسا.

واستطرد قائلا: نخطط لإرسال مبشرين إلى جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى البرامج العامة والرسمية التي سنقيمها في البلاد والآن تم تحديد جميع المتحدثين الذين سيتم إیفادهم إلى جميع أنحاء البلاد وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة.

يُعد هذا اللقاء في مراسم ذكرى رحيل الإمام الخميني (قده) من أهمّ اللقاءات السنويّة لقائد الثورة الإسلاميّة، ويجري عادة في هذه الكلمة عرض أسس مدرسة الإمام الخميني (قده) ومبادئها، إضافة إلى التطرّق لأهم القضايا على المستويين المحلّي والدولي.