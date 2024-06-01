فشل اقتراح الرئيس الاميركي لوقف العدوان علی غزة، والسبب..

العالم - الاحتلال

مقترح إسرئيلي بإشراف أميركي لوقف العدوان على غزة، كشف عن مضمونه الرئيس الاميركي جو بايدن؛ الذي يقوم على مراحل ثلاث كل منها تمتد لستة أسابيع، تبدأ بمرحلة أولى تشهد انسحاب القوّات الإسرائيليّة من كلّ المناطق المأهولة بالسكّان في غزّة، تزامنا مع مفاوضات بين حماس والاحتلال، وصولا للمرحلة الثانية التي ستشهد نهاية دائمة للأعمال القتالية وتبادل كل الرهائن الأحياء المتبقين وانسحاب القوات الإسرائيلية. وأخيراً المرحلة الثالثة، التي تتضمن خطة كبيرة لإعمار لقطاع غزة.

المقترح حظي بدعاية أميركية ضخمة، وعلى لسان بايدن نفسه، الذي اعتبر أنه يمثل فرصة ينبغي عدم تفويتها. وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن، أجرى جولة اتصالات مع نظرائه السعودي والاردني والتركي، في محاولة تسويق للمقترح وبحث عن ضغط من الدول الثلاث على حركة حماس لدفعها إلى قبول الخطة.

حماس التي اعلنت إنها تنظر بإيجابية إلى مضمون المقترح، مؤكدة استعدادها للتعامل بشكل إيجابي وبناء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى مناطقهم، وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى، في حال أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك.

الدعاية الاميركية للمقترح لم تنقذه على ما يبدو لتجهضه تل أبيب جنيناً، باعلان مكتب رئاسة وزرائها أن بنيامين نتنياهو يصر على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها؛ وأن نتنياهو كلف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة لتحقيق هدف إعادة الأسرى من غزة. فيما نقلت القناة الثانية عشر العبرية انتقاد مسؤولين إسرائيليين لخطاب بايدن الذي وصفوه بالضعيف، معتبرين أن بايدن لا يفهم الواقع في الداخل الإسرائيلي.