العالم – خاص بالعالم

على وقع هذه الاحداث، استمرت المقاومة الاسلامية في لبنان، بعملياتها النوعية، واستهدفت ثكنة برانيت '‏(مقر الفرقة الحادية والتسعين' بصواريخ بركان ثقيلة وأصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها، كرد على ‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء على ‏بلدة مارون الراس اضافة الى اسناد غزة.



وردا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت الدفاع المدني في بلدة الناقورة ‌‏والتي أدت الى استشهاد وجرح طاقم سيارة إسعاف، هاجمت المقاومة الإسلامية جعتون وعين ‌‏يعقوب ويحيعام بعشرات صواريخ الكاتيوشا.



ولم تسلم منصات القبة ‏الحديدية في مربض الزاعورة من نيران المقاومة حيث واجهت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية أصابت أهدافها بدقة مما أدى ‏إلى تضرر الأهداف واشتعال النيران فيها.

كما استهدفت مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستعمرة شوميرا قرية طربيخا ‌‏بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة.



وفي القطاع الشرقي تم استهداف موقع البغدادي بصواريخ ‏بركان ثقيلة وأصابته إصابة مباشرة، فيما تم استهداف مستوطنة راموت نفتالي بصلية صاروخية.



واعلنت مصادر عبرية بأن صفارات الإنذار أطلقت في عدة مستوطنات في الجليل الأعلى ومستوطنة كريات شمونة بسبب أنباء عن تسلل طائرات معادية.

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