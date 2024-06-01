إرتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية مع استشهاد الطفل عبد القادر السرحي

العالم – خاص بالعالم

طفل غزاوي اخر ينضم الى قافلة الشهداء الاطفال الذين قضوا جوعا الطفل عبد القادر السرحي ثلاثة عشر عاما استشهد في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، نتيجة التجويع لترتفع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف الى سبعة وثلاثين شهيدا في قطاع غزة حسب وزارة الصحة مؤكدة أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن العشرات يفارقون الحياة بصمت، نتيجة المجاعة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.



ورغم مناشدات الدولية لضرورة فتح معبر رفح التحذيرات التي اطلقتها العديد من المنظمات الانسانية من حدوث مجاعة في غزة يواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر رفح منذ ستة وعشرين يوما ما الى توقف تدفق الامدادات المنقذة للحياة للمواطنين في أنحاء متفرقة، خاصة في مناطق شمال قطاع غزة، التي تواجه خطر المجاعة الحقيقية.

لم تتوقف الحكاية المروعة عن مأساة اطفال غزة هنا في ظل مخطط التطهير العراقي و الابادة الذي يطبقه الاحتلال واستهدافه المتعمد للاطفل فقد اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن تلقيها تقارير من جباليا حول اطفال قتلوا وجرحوا وهم يحتمون في مدرسة للأنروا خلال الأسابيع الماضية لافتة ان دبابات اسرائيلية حاصرت خيام النازحين في المدرسة وأضرمت فيها النيران.

ميدانيا افادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتكاب الاحتلال خمس مجازر خلال الساعات الاربع والعشرين ماضية ف مناطق متفرقة من القطاع وصل على اثرها الى المستشفيات خمسة وتسعين شهيدا و ثلاثمائة وخمسين جريحا.



واستشهد و اصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة علي بن أبي طالب تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.كما استشهدت الصحفية عُلا الدحدوح إثر قصف جيش الاحتلال منزلها في شارع الجلاء بمدينة غزة فجر اليوم.



واستهدف الاحتلال بالقذائف و الرصاص مناطق شمالي النصيرات، وسط قطاع غزة.كما شن غارات جوية على وسط وشرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



كما أعلن الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال دمر المولدات الكهربائية الرئيسية بشكل كامل في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

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