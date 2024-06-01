دلالات توقيع الرباط وواشنطن إتفاقا للتعاون العسكري

العالم – المغاربية

وتطرق البرنامج الى موضوع اختتام مناورات "الأسد الافريقي" المغربية الأمريكية ودلالات توقيع الرباط وواشنطن اتفاقا للتعاون العسكري ومعالم و معالي بالانتخابات الرئاسية الجزائرية تتضح حيث أن ستة مرشحين محتملين بينهم سيدتان بعد تقديم أحزاب كبرى مرشحين عنها.

ورصد البرنامج الحراك الحقوقي في تونس تنديدا بالايقافات والملاحقات القانونية وجدل عقب إعفاء وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية استعدادات مكثفة لاستباق للسباق الرئاسي في موريتانيا، والاعلان عن تشكيل جبهة جديدة للمعارضة والتشكيك في امكانية اجراء الانتخابات الليبية قريبا ومطالبات برلمانية بدعم دوري لتشكيل حكومة جديدة.

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