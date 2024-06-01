السبت ٠١ يونيو ٢٠٢٤
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المغاربية..

دلالات توقيع الرباط وواشنطن إتفاقا للتعاون العسكري

السبت ٠١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج"المغاربية"الضوء على  تعزيز التعاون العسكري الامريكي المغربي واتضاح معالم الرئاسيه في الجزائر والمنافسة في الانتخابات الموريتانية والمشهد السياسي في تونس والمستجدات السياسيه في ليبيا.

العالم المغاربية

وتطرق البرنامج الى موضوع اختتام مناورات "الأسد الافريقي" المغربية الأمريكية ودلالات توقيع الرباط وواشنطن اتفاقا للتعاون العسكري ومعالم و معالي بالانتخابات الرئاسية الجزائرية تتضح حيث أن ستة مرشحين محتملين بينهم سيدتان بعد تقديم أحزاب كبرى مرشحين عنها.

ورصد البرنامج الحراك الحقوقي في تونس تنديدا بالايقافات والملاحقات القانونية وجدل عقب إعفاء وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية استعدادات مكثفة لاستباق للسباق الرئاسي في موريتانيا، والاعلان عن تشكيل جبهة جديدة للمعارضة والتشكيك في امكانية اجراء الانتخابات الليبية قريبا ومطالبات برلمانية بدعم دوري لتشكيل حكومة جديدة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الجزائر تعرب عن استياءها من صمت مجلس الامن تجاه اجتياح رفح

الجزائر ستطرح مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف القتل في رفح

رئيس حركة إخوان الجزائر يترشح للانتخابات الرئاسية