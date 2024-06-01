تفاعل شعبي مع حملة مصرية لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة للإحتلال

العالم _ هاشتاغ

"معاك أسبوع".. حملة تعطي هذه الأماكن مهلة لوقف التعامل مع الشركات وإلا ستتم مقاطعتها. هذه الحملة تعطي زخما جديدا لموقف الشارعين العربي والإسلامي والشارع الدولي في كشف جرائم الاحتلال.

ونستعرض بعض التعليقات حول مسألة المقاطعة واهميتها.

"رائد" علق في هذا السياق. سلوك المقاطعة يؤثر على ثقافة الاقتصاد العالمية وهو سلوك منظم ويوجد جهات حقوقية تقرر نوعية المؤسسات او السلع المقاطعة والتي تحقق الهدف بدون اضرار بالمُقاطِع. وكل هذا كفيل باعادة قولبة مفهوم الاستثمار وجدواه عند جميع الشركات ومنها غير المقاطعة لا تسمحوا لاحد بالتقليل من المقاطعة.

"كندة" ايضا علقت. حملات المقاطعة تأتي أكلها وهي مفيدة وتغير المسار وتصححه حسب ارادة الشعب ! هكذا يجب ان يكون اسلوبنا راقياً لرفض اي فكرة او سلوك يتنافى مع قيم مجتمعاتنا المشرقية… الرجوع عن الخطأ فضيلة

"الحمزة" بدوره علق. هل تعلم أنك رصاصة في ذخيرة جندي إسرائيلي".. إن كنت لم تقاطع بعد.

موقف لا يحسد عليه لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح والسبب الموقف من الإبادة الجماعية في غزة. غياب صلاح عن الأحداث وعدم اتخاذه موقفا صريحا من العدوان الإسرائيلي وضعه محل انتقادات واسعة.

في المقابل استغل الإعلام الإسرائيلي هذا الأمر وروج لفكرة أن صلاح قريب من كيان الاحتلال أكثر من غزة. البعض يرجع موقف اللاعب المصري إلى حرصه على إرضاء أطراف يقول الناشطون إنها قريبة من اللوبيات الإسرائيلية.

تفاعل واسع مع قضية اللاعب محمد صلاح.

"محمد" علق هنا. لان محمد صلاح يريد ان يكون أحسن لاعب في العالم و يحتاج الى تصويت اليهود و الامريكان و الاوربيين لهذا لا يتضامن مع غزة.

"عرفة محمد" كان له تعليق أيضا وفيه. صلاح مش زينا، المصريين اكتر ناس واقفين مع اهلنا في غزة، واكتر ناس ضغطت عشان ميحصلش لرفح زي ما حصل لغزة.

في المقابل "خالد العشري" دافع عن محمد صلاح وكتب. الخونة شغالين على محمد صلاح فقط.. سايبين زعماء وملوك الدول العربية والإسلامية أصحاب القرار وماسكين في محمد صلاح علشان حل مشكلة غزة وفلسطين عنده هو. بكلمة منه المشكله تتحلل.

سابقة تسجلها الحياة السياسية في الولايات المتحدة بعد إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم جنائية. محكمة نيويورك أدانت ترامب بأربع وثلاثين تهمة تتعلق بإخفاء سجلات مالية قبل انتخابات ألفين وستة عشر.

رغم هذه الإدانة سيكون بإمكان ترامب مواصلة حملته الانتخابية ومنافسة الرئيس جو بايدن بعد خمسة أشهر. هذه الإدانة سيكون لها تبعات كثيرة كما يقول الناشطون خاصة في حال الحكم بسجن ترامب

تفاعل من الناشطين العرب مع قضية دونالد ترامب والحكم الجنائي بحقه.

"محمد الشمري" علق في هذا السياق. أُدين ترامب بجميع تهم الاحتيال في السجلات المالية لشركاته ويواجه عقوبة تصل إلى مئة وستة وثلاثين عامًا في السجن وتستمر الجهود لمنع ترامب من الفوز في الانتخابات وهناك من دعا إلى إعدام القاضي من قبل مناصريه أو حرب أهلية.

"أسامة" له تعليق وفيه. اظن امريكا ستدخل حرب اهلية في حال دخول ترامب السجن.

أخيرا مع "حازم" الذي كتب. كل اللى عمله ترامب انه خلى كل اجتماعات البيت الابيض بدل ما هي في السر خلاها اون لاين وكشف لنا عن مؤامرات ودسائس بتتم. فضل طريق المواجهه اللى حينتهي به في السجن وحيمنعه من الترشح.

تلعب تكنولوجيا الاتصالات دورا محوريا في إيصال ما يحصل في غزة إلى العالم. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة. ماذا كان يفعل كيان الاحتلال في فلسطين قبل هذه التكنولوجيا وهذه الكاميرات؟

التفاصيل في الفيديو المرفق..