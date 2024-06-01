بعد نحو ثمانية أشهر على العدوان، المقاومة في غزة والضفة بخير.. حزب الله وتعزيز القدرات الدفاعية والهجومية

العالم - بانوراما

وشدد على تمسك المقاومة بشروطها لإعادة الأسرى الإسرائيليين لديها، مشيرا إلى ضرورة وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع، واعتبرها نقاطا أساسية لأي صفقة محتملة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تطور نوعي تشهده الجبهة اللبنانية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي مع تنفيذ عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة.



وتمثلت هذه العمليات النوعية بإسقاط مسيرة من طراز هرمز تسعمئة التي تعتبر فخر الصناعات العسكرية الإسرائيلية. يضاف إلى ذلك استهداف المواقع التابعة لجيش الاحتلال بأسلحة نوعية ذات قدرات تدميرية عالية.

ويؤكد المراقبون أن الضربات النوعية التي تنفذها المقاومة في لبنان لها تأثير كبير على جيش الاحتلال واستراتيجيته القتالية، إضافة إلى مستوى الردع الذي يأخذ منحى تصاعديا لدى المقاومة في مواجهة جيش الاحتلال الذي يعاني من انتكاسات كبرى في ميدان غزة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.