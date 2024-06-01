حزب الله يعلن اسقاط فخر الصهاينة .. مسيّرة "هيرمز 900"

العالم- لبنان

وقال "حزب الله" في بيان اليوم السبت، إنه نفذ كميناً لطائرة من نوع "هيرمز 900" التي تعتدي على أهلنا ‏وقرانا، وأسقطها فوق الأراضي اللبنانية، بعد رصد ‏ومتابعة دقيقة لمسيّرات الاحتلال التي تنفذ الاغتيالات وتستهدف المنازل الآمنة.

مكان سقوط المسيرة

مشاهد من احتراق المسيرة..

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وليست المرة الأولى التي تسقط فيها فصائل المقاومة طائرة هيرمز 900، ففي يناير\كانون الثاني 2024، قالت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" إنها تمكنت في عملية مزدوجة مع "كتائب المجاهدين" من إسقاط طائرة استطلاع من نوع هيرمز 900 بصاروخ مضاد للطائرات شرق مدينة غزة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها "القسام" عن إسقاط هذا النوع من الطائرات، بعد أن أعلنت عن استهدافها عبر صاروخ "متبّر" مرتين بخانيونس للطائرة من نوع "هيرمز 450"، ومرة في محافظة الوسطى.

وفي فبراير\شباط من العام نفسه، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها اشتركت مع كتائب المجاهدين في عملية إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار من نوع "هيرمز 900" بصاروخ (سام 7) المضاد للطائرات في سماء بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتعد طائرة هيرمز 900 فخر الصناعة الاسرائيلية تبلغ تكلفة صناعتها قرابة 6 مليون دولار، وهي أحدث طائرة مسيّرة، دخلت الخدمة رسميا في جيش الاحتلال عام 2017، واستُخدمت قبل ذلك أول مرة في حربه على غزة عام 2014.

وأنتجت الشركة الجوية الإسرائيلية "إلبيت" الطائرة المسيّرة "هرميز 900" وسلمتها للجيش الإسرائيلي بعد الانتهاء من مرحلة التجارب، حيث استخدمها جيش الاحتلال في حربه على قطاع غزة عام 2014، وأعلن دخولها الخدمة رسميا عام 2017. وتعرف هذه المسيّرة في سلاح الجو بـ"كوخاف"، وهي كلمة عبرية تعني النجم.

ويبلغ وزن الطائرة 1180 كيلوغراما. في حين تبلغ حمولتها 350 كيلوغراما. وقدرتها على الطيران 36 ساعة. مع إمكانية التحليق على ارتفاع 30 ألف قدم.

وتصل سرعتها إلى 220 كيلومترا في الساعة، وبإمكان الطائرة "هرميس 900" أن تحمل 4 صواريخ جو-أرض من طراز "إيه جي إم-114 هيلفاير"، أو صواريخ جو-جو من طراز "إيه آي إم-92 ستينغر" المستخدمة لاعتراض الطائرات والمسيّرات.

وللطائرة القدرة على حمل قنابل موجهة بالليزر من نوع "جي بي يو-12 فايفواي" أو قنابل "جدام" مماثلة تستخدم في استهداف المواقع وشن هجمات وتنفيذ اشتباكات واغتيالات وعمليات نوعية.

وتتميز المسيرة بهيكلها الكبير الذي يتيح قدرة استيعابية عالية لتنوع الحمولات. تضم الطائرة أجهزة استشعار عالية الأداء، والقدرة على اكتشاف الأهداف البرية والبحرية، وتنفيذ مهمتين متزامنتين.