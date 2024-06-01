هل سيقبل نتنياهو بخريطة طريق الرئيس الأمريكي لانهاء العدوان على غزة

العالم - العين الاسرائيلية

وألقى البرنامج الضوء على مصير المفاوضات على وقف النار وصفقه تبادل الأسرى بعد المقترح الذي قدمه خطاب الرئيس الأمريكي جون بايدن كانت من أبرز ما تناوله الخبراء والمعلقون في استديوهات الاعلام العبري.تعليقات الاعلام العبري على خطاب الرئيس الامريكي الذي قدم خلاله مقترح قال انه إسرائيلي عن صفقة كاملة لإنهاء العدوان على غزة ووقف كامل للنار وصفقه تبادل شاملة للأسرى.

وحول قراءة تعاطي الاسرائيلي بما قدمه الرئيس الامريكي جو بايدن من خريطة لطريق لانهاء العدوان على غزة وهل سيقبل به نتنياهو ووزراء اليمين المتطرف، أكد حسن حجازي الخبير في الشأن الاسرائيلي بوجود نوع من التضارب والتعارض حتى في القراءة الاسرائيلية في هذا المشهد، لان هناك قناعة لدى بعض المحللين بأن الحرب قد وصلت الى نهايتها وانه ليس هنالك من مخرج وأن نتنياهو وفق بعض القراءات يريد إنقاذ"اسرائيل" من نفسها ومن تعنتها ومن بعض سياسييها، وهو طرح صورة امام الاسرائيليين بالقول :"أنه عليكم أن تختاروا إما استمرار الحرب مع كل ما يحمل ذلك من خسائر، وإما الذهاب إلى التسويه تضمن بالحد الادنى بعض المكتسبات في فترة طويلة والتطبيع مع السعودية أو غيرها.

ولفت حجازي إلى أنه من غير الواضح طبيعة الرد الاسرائيلي وتحديدا أن بنيامين نتنياهو قال بأنها صفقة جيده ونحن سنواصل القتال ضد حركة حماس لكن بايدن تحدث عن ايقاف الحرب، فكيف يمكن أن نفهم هذا المشهد، وربما القضيه تحتاج الى بعض الوقت حتى تتضح الصورة أكثر وحتى يتضح الموقف أكثر خصوصا أن المسألة متعلقة بمدى جدية الجانب الامريكي، حيث أن الجانب الامريكي تحدث عنه عن الإنتهاء من الحرب ولم يتحرك لا على النصر المطلق، ولا عن القضاء الكلي على حركه حماس وهذه المتغيرات في الموقف الامريكي علينا ان نراقبها في المقترحات وكيف ستعالج في المرحلة القادمة.

وتطرق البرنامج الى ما رآه محلل في قناة" كان" العبرية أن ما طرحه الرئيس الامريكي ينزع سماها شرعية جزء كبير من إئتلاف نتنياهو وهجوم على نتنياهو الذي يحمل النصر المطلق شعارا.

كما أشار البرنامج الى بيني غانتس الذي تقدم بمقترح قانون لحل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة حددها في اكتوبر /تشرين الاول المقبل، وهي خطوة عدها معلقون في الإعلام العبري رمزية كونها ثابتة التحقق وقد تكون تمهيدا لاعلان استقالاته من حكومه نتنياهو بحلول الثامن من يونيو /حزيران الجاري كما هدد سابقا.

وناقش البرنامج قضية بني غانتس وحزبه اللذين ليسا في وضع يمكنهما من تحقيق مرادهما على ما يبدو الآن ولا سيما مع ظهور نتائج استطلاع جديد اجرته القناة 12 الاسرائيلية التي اظهر تراجعا في عدد المقاعد التي سيحصل عليها الحزب اذا جرت الانتخابات الان.

ضيف البرنامج:

- حسن حجازي الخبير في الشان الاسرائيلي

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