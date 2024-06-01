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حزب الله يستهدف مستوطنة 9 مرات اليوم!! + تفاصيل وفيديو

السبت ٠١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن تطورات كثيرة تم رصدها على الجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة، حيث أكدت المقاومة مرة اخرى انها قادرة على فرض معادلة ردعها جوا وبرا.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا: قبل قليل كانت صفارات الانذار تدوي في معظم مستوطنات اصبع الجليل، وكان هناك استهداف للمرة التاسعة في هذا النهار لمستوطنة حانيتا بصلية كبيرة من صواريخ الكاتيوشا.

وتابع: المقاومة اليوم شنت العديد من العمليات النوعية والتي ادت الى وقوع اصابات مؤكدة في داخل صفوف الاحتلال ومقراته في كريات شمونة التي تم استهدافها بصواريخ البركان.

وأوضح مراسل قناة العالم الاخبارية أن التدمير فيها كان واضحا من خلال الصوار التي بثها الاعلام العبري لمقر القيادة 769 في كريات شمونة واندلاع النيران في ارجاء مختلفة ومحيطة بالموقع.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو ...

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