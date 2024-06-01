هل سيراوغ نتانياهو في الصفقة الاميركية؟، صحفي يكشف!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: بعض المراقبين الاسرائيليين يعتقدون بأن نتانياهو سيراوغ في الحديث عن القبول بهذا البيان الذي ينص على الافراج عن عدد من الاسرى الاسرائيليين سواء القتلى أو الاحياء، ثم الافراج عن الجميع في المرحلة اللاحقة.

وتابع: المرحلة الثالثة هي الاهم للفلسطينيين والتي تتضمن اعادة الاعمار وفتح المعابر ووقف القتال بشكل كامل، مشيرا الى ان البعض يعتقدون بأن نتانياهو قد يراوغ من خلال تمرير الاسابيع الستة في المرحلة الاولى من الهدنة ومن ثم التفاوض على من تبقى من الاسرى العسكريين.

واوضح مراسل العالم: لكن عندما يصل نتانياهو الى المرحلة الاخيرة فانه قد يقنع من حوله من اليمنييين بأنه سيعود الى الحرب او انه لن ينفذ المرحلة الثالثة، مشيرا الى ان بن غفير وسموتريتش خرجا بتصرحات على منصة ايكس هاجموا فيها البيان الاميركي.

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