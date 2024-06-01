"إسرائيل" تقبل مراجعة المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة

العالم-الاحتلال

وأكدت الهيئة أن المقترح الذي طرحه الرئيس الامريكي جو بايدن هو المقترح الإسرائيلي الذي قدمته "إسرائيل" للوسطاء الاثنين الماضي.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل" قبلت المسار الذي عرضته حماس للإفراج عن المحتجزين في مقترحها والذي رفضته إسرائيل سابقا.

وأوضحت أن المقترح الإسرائيلي الجديد ينص في المرحلة الأولى استمرار التهدئة ما بعد ٦ أسابيع اذا استمرت المفاوضات.

وأكدت الهيئة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على المقترح بعد جلسة حاسمة لمجلس الحرب والضغط من أعضائه.