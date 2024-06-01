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أنباء تتحدث..

"إسرائيل" تقبل مراجعة المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة

السبت ٠١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة البث الاسرائيلية: بعد خطاب بايدن بلينكن وساليفان تحدثوا مع مسؤولين من تركيا والسعودية وقطر للضغط على حماس لقبول الصفقة.

العالم-الاحتلال

وأكدت الهيئة أن المقترح الذي طرحه الرئيس الامريكي جو بايدن هو المقترح الإسرائيلي الذي قدمته "إسرائيل" للوسطاء الاثنين الماضي.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل" قبلت المسار الذي عرضته حماس للإفراج عن المحتجزين في مقترحها والذي رفضته إسرائيل سابقا.

وأوضحت أن المقترح الإسرائيلي الجديد ينص في المرحلة الأولى استمرار التهدئة ما بعد ٦ أسابيع اذا استمرت المفاوضات.

وأكدت الهيئة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على المقترح بعد جلسة حاسمة لمجلس الحرب والضغط من أعضائه.

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