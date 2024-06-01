أبو مرزوق: إذا تضمّن مقترح بايدن وقف الحرب وانسحاب الاحتلال من غزة سنقبل به

العالم - فلسطین

أكد رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، للميادين، عدم تسلّم الحركة أي ورقة بشأن ما عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطابه الجمعة.

وقال أبو مرزوق، السبت، إنّ الإدارة الأميركية لم تتسلم حتى الآن رداً ايجابياً من كيان الاحتلال الإسرائيلي على مقترح بايدن، و"مع ذلك تطالبنا بالموافقة عليه".

وأشار أبو مرزوق إلى أنّ ما أعلنه بايدن هو "مبادئ، رأتها حماس إيجابية"، إلا "أننا نحتاج إلى الاطلاع عليها كاملة"، مشدداً على "أنّنا لن نقبل أي تعديلات على الورقة القديمة تتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب من غزة".

وأوضح رئيس مكتب العلاقات الدولية في حماس للميادين أنّه إذا تضمّن مقترح بايدن وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من غزة فإنّ "المقاومة ستقف إلى جانب شعبها وستقبل المقترح".

وبشأن جولات التفاوض السابقة، قال أبو مرزوق إنّ المشكلة سابقاً لم تكن في تصنيف المراحل، بل في عدد الأسرى الإسرائيليين غير العسكريين، والذين سيُطلق سراحهم، مضيفاً أنّ "خلافنا لم يكن على المراحل الثلاث، بل على استمرار وقف إطلاق النار".