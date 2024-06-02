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توقيف 22 محتجا خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في متحف بنيويورك

توقيف 22 محتجا خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في متحف بنيويورك
الأحد ٠٢ يونيو ٢٠٢٤ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

أوقفت شرطة نيويورك 22 شخصا على الأقل بعد أن اعتصم محتجون مؤيدون للفلسطينيين أمام متحف بروكلين، متهمة بعضهم بارتكاب مخالفات.

العالم - الأميرکيتان

ونظمت مظاهرات أمام المتحف الفني، حيث قام المحتجون برفع شعارات وحاملين لافتات مؤيدة للفلسطينيين.

وبينما بقي كثيرون في الخارج، دخل بعضهم للمتحف، مع لافتة كبيرة باللونين الأبيض والأسود كتب عليها "فلسطين حرة، انسحب من الإبادة الجماعية" ورفعوها فوق أعمدة واجهة المتحف الستة المميزة.

واتهم الموقوفون بارتكاب مخالفات تتراوح بين الاعتداء على عناصر الشرطة ومقاومة الاعتقال وركوب دراجة هوائية على الرصيف، فيما أعلنت الشرطة اتخاذ إجراءات أقل شدة ضد سبعة آخرين.

وقالت متحدثة باسم متحف بروكلين "للأسف، لحقت أضرار بأعمال فنية قديمة وأخرى عرضت حديثا في ساحتنا، وتعرض موظفو السلامة العامة لدينا لمضايقات"، مؤكدة إغلاق الموقع في وقت مبكر يوم الجمعة.

وتنظم احتجاجات في نيويورك ومختلف أنحاء الولايات المتحدة، مؤيدة للفلسطينيين، منذ اندلاع الحرب في غزة.

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