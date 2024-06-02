مقترح بايدن لوقف النار في غزة وموقف المقاومة

العالم – مع الحدث

هل الغرض من طرحه هو تعبئة الدعم الدولي له والضغط على موقف المقاومة كي تقبل بالعرض؟

كيف يمكن تفسير إيجابية موقف حماس تجاهه ومع أي مقترح يضمن وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي الشامل من القطاع، كما أعلنت الجهاد الإسلامي أيضا؟

ماذا نفهم من الكلام المسرب عن نتنياهو برفض فكرة وقف النار الدائم قبل تدمير قدرات حماس واستعادة الأسرى بحسب توصيفه؟

ما أهمية نشر كتائب القسام اليوم صورة جندي إسرائيلي قتل في كمين جباليا قبل أسبوع وتم سحب جثته تاركة للاحتلال التعرف عليه بعد نفيه عملية الأسر؟

وتستضيف هذه الحلقة من بيروت عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان بسام خلف، ومن رام الله المختص بالشؤون الإقليمية د.عدنان نعيم.

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