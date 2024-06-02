المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفا حيويا في ايلات

العالم- العراق

وقال بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد هدفا حيويا في إيلات "أم الرشراش" بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت في 27 مايو، أنها استهدفت أهدافا عسكرية في إيلات، بواسطة 3 طائرات مسيرة.

وبين الحين والآخر، تتبنى فصائل المقاومة في العراق قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".