وزير حالي يخوض السباق الانتخابي الرئاسي، فمن هو؟

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من هو محمد مهدي اسماعيلي ؟

محمد مهدي إسماعيلي هو سياسي يشغل حاليا منصب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في الحكومة الثالثة عشرة. وهو أيضا عضو في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران.

اسماعيلي من 1975 في مدينة كبودر آهنك في محافظة همدان . حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الشهيد مطهري ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية من كلية العلاقات الدولية بوزارة الخارجية. وحصل على الدكتوراه في مجال العلوم السياسية من معهد بحوث العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية .

وهو عضو في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران ومدير قسم "علم الاجتماع السياسي" بمعهد الدراسات والبحوث الاجتماعية بجامعة طهران.

كما واصل دراسته الحوزوية الى نهاية مرحله السطوح .

تم تقديم إسماعيلي إلى مجلس الشورى الإسلامي في 11 أغسطس 2021 بصفته المرشح لمنصب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي باقتراح من الرئيس الراحل السيد إبراهيم رئيسي في الحكومة الثالثة عشرة وحاز على ثقة 181 نائبا في مقابل 77 معارضا وامتناع 28 عن التصويت .