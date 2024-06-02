عشرات آلاف الاسرائيليين يتظاهرون مطالبين باستقالة نتنياهو

العالم - مراسلون

مع استمرار حركة المقاومة الاسلامية حماس بث فديوهات لبعض الاسرى والمحتجزين الاسرائيليين لديها ودعوتهم لتحرك الشارع الاسرائيلي أكثر للضغط على نتنياهو لوقف الحرب وأبرام صفقة تبادل، تلك الرسائل باتت أكثر مصداقية من تصريحات نتنياهو وحكومته التي مل منها الشارع الاسرائيلي الذي خرج بتل ابيب والقدس المحتلة ومناطق أخرى بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48 يصرخون بصوت واحد "نتنياهو كاذب" و"فاشل" و"يجب تفكيك هذة الحكومة التي جلبت العار والهزيمة وقتلت أبنائنا" وفق قولهم.

وقال المختص بالشأن الاسرائيلي داود بدران لقناة العالم:"ليس فقط مظاهرات، انت تری الاسبوع القادم هناک تصويت في مجلس الامن حول قرار محکمة الجنايات الدولية، هذه ورقة ضغط کبيرة جداً بيد جو بايدن أمام نتنياهو في حال رفض نتنياهو خطة جو بايدن لن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الامن".

وعلى وقع الفشل وحالة الفوضى التي يعيشها كيان الاحتلال الاسرائيلي أظهر أستطلاع للرأي أجرته صحيفة يديعوت احرونوت العبرية داخل الجيش بأن 42 بالمئة فقط يودون البقاء بالخدمة وهناك زيادة بالتقدم لطلب الاستقالة والتسريح لشعورهم بالفشل والأضرار النفسية عليهم وعلى عائلاتهم بسبب الحرب على غزة والشعور بأن نتنياهو وزمرته الحاكمة تطيل أمد الحرب لصالح أهداف شخصية.

وقال د. أمجد شهاب وهو استاذ في القانون الدولي:"عدم وجود هدف واضح للحرب ووجود هذه المجازر وهذه المجازر واتهامات المحاکم سبب اضافي لکي يفکروا ملياً بعدم الخدمة في هذا الجيش المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة".

ويطالب الشارع الاسرائيلي الجيش للأنضمام اليهم للضغط على نتنياهو ومجلس الحرب للموافقة على خارطة الطريق التي طرحها مؤخراً الرئيس الامريكي بايدن لوقف الحرب واستعادة الاسرى والمحتجزين الاسرائيليين لدى المقاومة بغزة.

وبات المتظاهرون علی يقين ان بنيامين نتنياهو هو المخرب الوحيد ويجب الخلاص منه حتی يتم وقف الحرب واستعادة الاسری والمحتجزين.