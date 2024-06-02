بن غفير وسموتريتش يهددان نتنياهو بشأن مقترح بايدن حول غزة

العالم - فلسطين

وكشف بايدن عن أن "إسرائيل" تقدمت بمقترح جديد من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب على غزة، موضحاً أن المقترح هو خريطة طريق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، كذلك يشمل المقترح عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم.

ولوّح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن حزبه "سيحلّ الحكومة" إذا تمت الصفقة، وانتقد المقترح ووصفه بأنه "انتصار للإرهاب وخطر أمني على دولة إسرائيل"، وفق زعمه.

وأضاف: "الموافقة على مثل هذا الاتفاق لا تمثل نصراً كاملاً، بل هزيمة كاملة". أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فقال إنه "لن يكون جزءاً من حكومة توافق على الإطار المقترح".

وتابع عبر منصة إكس: "نطالب بمواصلة الحرب حتى يتم تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن"، مضيفاً أنه يعارض عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة و"الإفراج بالجملة عن إرهابيين"، على حد ادعاءاته.

وفي وقت سابق السبت، أكد نتنياهو تمسّكه بـ"القضاء على القدرات العسكرية" لحركة حماس، مشدّداً على أن هذا الشرط مدرج في مقترح دولة الاحتلال الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، ومضيفاً في بيان: "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتبدّل: القضاء على قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم، وتحرير كل الرهائن، وضمان أن غزة لم تعدّ تشكّل تهديداً لإسرائيل".

وقال: "بموجب المقترح، ستواصل إسرائيل التمسك بتلبية هذه الشروط قبل أن يدخل وقف دائم لإطلاق النار حيز التنفيذ".