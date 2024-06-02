فشل في ثاني عملیة جراحیة لزراعة كلية خنزير لإنسان

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وعادت المريضة، ليزا بيسانو، من جديد إلى عمليات الغسيل الكلوي، بعد إزالة كلية الخنزير من جسدها.

وتعد بيسانو هي ثاني شخص يحصل على كلية من خنزير مُعدل جينيا، وأعلنت جامعة نيويورك لانغون هيلث أن حالتها مستقرة، بعد إجراء عملية جراحية لإزالة العضو في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وفقا لموقع "Tech Times".

وكان قلب ليزا بيسانو وكليتيها يعانيان من الفشل، عندما قام الأطباء في عمليتين جراحيتين مثيرتين في شهر نيسان/ أبريل الماضي، بزراعة مضخة ميكانيكية للحفاظ على نبض قلبها، ثم زرعوا كلية الخنزير بجسدها.