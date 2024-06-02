اسطنبول تحيي ذكری هجوم 'اسرائيل' علی سفينة تركية لكسر حصار غزة

العالم - مراسلون

لا يتوقف مشهد التظاهرات الشعبية الغاضبة والمساندة لغزة في تركيا، هذه المرة وبالتزامن مع الذكرى السنوية لشهداء سفينة مافي مرمرة والذين قتلهم الاحتلال على شواطئ غزة اثناء ابحارهم ضمن اسطول الحرية لكسر الحصار، اختلطت هتافات الانتقام لدماء النشطاء الاتراك الشهداء العشرة، والتي سالت قبل 14 عاماً ودماء الاف الفلسطينين التي تسيل الان في غزة.

وقال تورغوت ياسن اوغلو وهو أحد المتظاهرين:"لقد فقدنا 10 شهداء قبل أعوام وهم في طريقهم الى غزة، إسرائيل استهدفت الأسطول وقامت بقتلهم أمام أعين العالم كله كما تعمل حاليا في الحرب، نحن نقول بوضوح كشعب سنستمر بدعم فلسطين وسنبقى نطالب بكسر الحصار المفروض على غزة منذ أعوام ووقف الابادة".

المتظاهرون حملوا صور شهداء سفينة مافي مرمرة وشعارات تساند المقاومة وترفض الابادة المستمرة واخرى تطالب بتسيير سفن تكسر الحصار المفروض على غزة الى جانب ضرورة اتخاذ مواقف عربية واسلامية جادة تنقذ اهل القطاع من بطش الاحتلال.

وقال الاجان بانجار:"سبب انضمامي إلى هنا هو ان اعبر عن غضبي تجاه القتل و القمع الذي يعاني منه إخواننا المسلمون في غزة. فإذا لم نتمكن من الذهاب إلى هناك، فلنكن على الأقل صوتهم من خلال التظاهر والدعوة للتحرك لانقاذهم".

وقال محمود غوك:"هناك دول تساند غزة وهذا جيد لكن المطلوب والذي يجب هو ان تنضم كل دول العالم لرفض الاحتلال والحصار والحرب. اليوم الشعب التركي يخرج تأكيدا على الوقوف إلى جانب اخوتنا المظلومين في غزة وفي هذا اليوم ايضاً نستذكر شهداءنا".

لم يغفل المتظاهرون الدعوة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تجرم على الاحتلال في المحاكم الدولية وتضع قادته كمجرمي حرب على القوائم السوداء.

عشرات الآلاف خرجوا في اسطنبول في الذكرى السنوية لشهداء مافي مرمرة وهو اسطول الحرية الذي اعتدى عليه الاحتلال وسالت فيه دماء تركية على شواطئ غزة ولسان حال المتظاهرين يطالب بضرورة الانتقام للشهداء وضرورة السير على نهجهم بتسيير قوافل تكسر الحصار المفروض على القطاع وتوقف حرب الابادة.