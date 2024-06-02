نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد

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نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للرئيس الايراني

محمود احمدي نجاد هو من مواليد 28 اكتوبر 1956 بمدينة كرمسار احدى توابع محافظة سمنان .

أستاذ جامعي وسياسي أصبح عمدةً لبلدية طهران ثم رئيسا للجمهورية .

تولى مهام رئاسة الجمهورية منذ 3 اغسطس 2005 بعد تغلبه على منافسه هاشمي رفسنجاني في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية .

أعيد انتخابه في 12 يونيو 2009 على حساب منافسه ميرحسين موسوي، وظلَّ رئيسًا حتى 15 يونيو 2013 بعد عقد الانتخابات الجديدة .

انضم أحمدي نجاد الى مكتب تعزيز الوحدة بعد الثورة الاسلامية، ثم عُين كحاكم إقليم، لكنه أقيل بعد انتخاب محمد خاتمي رئيسا لإيران .

عينه مجلس بلدية طهران رئيساً للبلدية في عام 2003 .

كانت حملته الانتخابية الرئاسية عام 2005 ، بدعم من تحالف بناة إيران الإسلامي . أصبح رئيسًا بعد حصوله على 62% من الأصوات الانتخابية في الثالث من أغسطس 2005 .

متزوج وله ابنان وابنة .

يشار الى ان مجلس صيانة الدستور كان قد استبعد ترشيح أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية السابقة.