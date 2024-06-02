الدفاع المدني في غزة يعلن انتشال 70 جثمانا في جباليا

العالم - فلسطين

وأعلن الدفاع المدني أنه "تم انتشال 70 شهيدا وعدد كبير من الجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على جباليا"، مشيرا إلى أن "عددا كبيرا من جثامين الشهداء لا يزال تحت الأنقاض ونحاول الوصول إليها لتحديد هويتها".

وانسحب جيش الإحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة، من شمال قطاع غزة بعد عملية عسكرية استمرت 20 يوما، مخلفا دمارا واسعا غير مسبوق خاصة في مخيم جباليا.

وكانت الـ20 يوما في مخيم جباليا كفيلة بتغيير معالم المنطقة المكتظة بالسكان بشكل كارثي، حيث خلفت طرقات ومنازل وبنية تحتية مدمرة، وعشرات من الجثث المشوهة.

ووصف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل بوقت سابق، مخيم جباليا بـ"المنطقة المنكوبة" جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.