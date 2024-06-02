حزب الله يهاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية الجولان المحتل

العالم- لبنان

وقالت المقاومة الاسلامية في بيانٍ له: إن الهجوم استهدف رادار القبة الحديدية فيها وأماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله ‏وإيقاع الضباط والجنود بين قتيل وجريح.

وفي وقتٍ سابق اليوم، دوت صافرات الإنذار عدة مرات في الجليل الأعلى والمستوطنات الشمالية في الجولان السوري المحتل، تحسبًا لتسلل طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية.

من جانبها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال، أن 3 طائرات مسيّرة من لبنان اخترقت أجواء الشمال ولم تنجح الدفاعات الجوية في اعتراضها.

وشن الجيش الإسرائيلي هجمات على بلدات في جنوب لبنان، مدعيًا أنه استهدف مواقع لحزب الله.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الفلسطينية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حالة من التصعيد، حيث شن حزب الله وفصائل فلسطينية عشرات العمليات في إطار مؤازرة غزة، في حين يشن الاحتلال غارات ويقصف البلدات اللبنانية.