لحظة تقدم الرئيس الأسبق أحمدي نجاد لخوض الانتخابات الرئاسية

العالم - خاص بالعالم

وأفاد مراسل قناة العالم ان وزارة الداخلية الايرانية تشهد اليوم الرابع وقبل الاخير من مهلة تقديم اوراق الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأکد مراسل العالم ان وزير الثقافة الايراني محمد مهدي اسماعيلي تقدم صباح اليوم بأوراق ترشحه ثم تلاه الرئيس الاسبق لمؤسسة الشهداء، مسعود زريبافان، وکان ابرز المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم الرئيس الايراني الاسبق، محمود أحمدي نجاد.

وأفاد مراسل العالم بتقدم 20 مرشحا لدى لجنة الانتخابات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية الشهر الجاري.

وتشير تقارير إلى أن قائمة المترشحين الحالية تتشكل في غالبيتها ممن يُحسبون على التيار المحافظ، في الوقت الذي لا تزال القوى الإصلاحية تبحث عن شخصيات قوية لدخول المعترك الانتخابي.

ويمثل علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الأسبق، وسعيد جليلي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي سابقا أبرز الأسماء المترشحة الى غاية اليوم الی جانب مسؤول الشؤون التنفيذية في مکتب قائد الثورة الاسلامية وحيد حقانيان، والذي اعلن ترشحه للانتخابات بصفته شخصية مستقلة.

وكانت لجنة الانتخابات الإيرانية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بعد استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية بشمال غرب البلاد.