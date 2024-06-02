مسيرات حزب الله تستهدف القبة الحديدية الاسرائيلية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان المقاومة الاسلامية في لبنان، نفذت صباح اليوم عملية نوعية بمجموعة من المسيرات الهجومية الانقضاضية، استهدفت کتيبة الجمع الحربي في ثکنة ياردن. وتبعد هذه الثکنة العسکرية 20 کيلومتراً عن أقرب نطقة من الحدود اللبنانية. واستهدفت مسيرات المقاومة، منظومة التحکم برادارات القبة الحديدية ما أدی الی تدميرها وايضاً تموضعات جنود الاحتلال في هذه الثکنة ما أدی الی قتل وجرح عدد کبير من جنود الاحتلال.

ووثقت کاميرا قناة العالم قصفاً مدفعياً اسرائيلياً طال الطرف الجنوبي لبلدة الخيام في جنوب لبنان.

ووثقت کاميرا العالم في جنوب لبنان ايضاً قيام القبة الحديدية باعتراض هجوماً جوياً من قبل المقاومة الاسلامية في لبنان.