استشهاد فتی فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في نابلس بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، وأطلقت النار على فتيين، أثناء تواجدهما قرب المقبرة الغربية في المخيم.

من جهته، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة لهما، قبل تعتقلهما من المكان.

وفي وقت لاحق، أعلن الهلال الاحمر أنّ طواقمه تسلمت من قوات الاحتلال جثمان الشهيد الفتى حميدات (16 عاماً) على أحد الحواجز العسكرية جنوب المدينة.

ونقل جثمان الشهيد إلى مستشفى أريحا الحكومي، فيما بقي المصاب الآخر محتجزاً لدى قوات الاحتلال.